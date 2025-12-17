Путин: деградацию Украины видно по «золотым унитазам»
Государство Украина разваливается, это видно по «золотым унитазам», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
«Также и вооруженные силы Украины деградируют. Об этом говорит увеличивающееся количество дезертиров», – добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Вооруженные силы России находятся на подъеме. Такой армии в мире больше нет, заявил он.
В ходе заседания коллегии президент сказал, что российские войска удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта, взяв более 300 населенных пунктов, включая крупные города-крепости.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник украинского президента Владимира Зеленского.
Еще 30 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что в киевской квартире Миндича установлены золотые унитаз и биде.