Путин: деградацию Украины видно по «золотым унитазам»

Ведомости

Государство Украина разваливается, это видно по «золотым унитазам», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Также и вооруженные силы Украины деградируют. Об этом говорит увеличивающееся количество дезертиров», – добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы России находятся на подъеме. Такой армии в мире больше нет, заявил он.

В ходе заседания коллегии президент сказал, что российские войска удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта, взяв более 300 населенных пунктов, включая крупные города-крепости.

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник украинского президента Владимира Зеленского.

Еще 30 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что в киевской квартире Миндича установлены золотые унитаз и биде.

