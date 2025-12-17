Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: российские войска взяли свыше 300 населенных пунктов в 2025 году

Россия удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта
Ведомости

Президент Владимир Путин подвел итоги 2025 г. на коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что уходящий год стал переломным в ходе специальной военной операции. По его словам, российские войска удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта, взяв более 300 населенных пунктов, включая крупные города-крепости.

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением», – отметил Путин.

Путин заявил, что созданные плацдармы и полученный опыт прорыва глубокой обороны позволяют наращивать темпы наступления. Он также пообещал всестороннюю поддержку семьям погибших военнослужащих. «Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой. Всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан», – подчеркнул президент.

17 декабря ВС РФ взяли под контроль Герасимовку в Днепропетровской области. 15 декабря контроль был установлен в поселке Песчаное того же региона. Оба населенных пункта брали подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров говорил, что все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ.

11 декабря Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации отмечал, что российские солдаты продолжают выполнение задач специальной военной операции и «уверенно продвигаются по всему фронту». Он говорил, что военнослужащие продолжают ликвидацию окруженных групп украинских сил на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь