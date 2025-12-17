17 декабря ВС РФ взяли под контроль Герасимовку в Днепропетровской области. 15 декабря контроль был установлен в поселке Песчаное того же региона. Оба населенных пункта брали подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров говорил, что все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ.