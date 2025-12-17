Путин: российские войска взяли свыше 300 населенных пунктов в 2025 году

Путин: российские войска взяли свыше 300 населенных пунктов в 2025 годуРоссия удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта
Президент Владимир Путин подвел итоги 2025 г. на коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что уходящий год стал переломным в ходе специальной военной операции. По его словам, российские войска удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта, взяв более 300 населенных пунктов, включая крупные города-крепости.
«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением», – отметил Путин.
Путин заявил, что созданные плацдармы и полученный опыт прорыва глубокой обороны позволяют наращивать темпы наступления. Он также пообещал всестороннюю поддержку семьям погибших военнослужащих. «Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой. Всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан», – подчеркнул президент.
17 декабря ВС РФ взяли под контроль Герасимовку в Днепропетровской области. 15 декабря контроль был установлен в поселке Песчаное того же региона. Оба населенных пункта брали подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров говорил, что все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ.
11 декабря Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации отмечал, что российские солдаты продолжают выполнение задач специальной военной операции и «уверенно продвигаются по всему фронту». Он говорил, что военнослужащие продолжают ликвидацию окруженных групп украинских сил на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове.