Мишустин: госорганы не могут общаться с гражданами в зарубежных мессенджерах
Госслужащим, банковским работникам и сотрудникам маркетплейсов запрещено информировать клиентов через зарубежные мессенджеры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.
«Государственные органы, кредитные организации, сотовые операторы, цифровые платформы, такие как маркетплейсы, не имеют права информировать граждан и общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры», – сказал он.
По словам Мишустина, такие условия помогают гражданам понять, что, когда с ними контактирует на таких площадках якобы сотрудник банка, поликлиники или правоохранительных органов, это на самом деле делает мошенник.
16 декабря МВД сообщило, что мошенники под видом формальной процедуры просят включить демонстрацию экрана и получают доступ к личным данным пользователя. Злоумышленники под видом «работодателя» или «сотрудника службы безопасности» просят запустить демонстрацию экрана под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами».