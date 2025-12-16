Газета
Общество

В МВД рассказали о схеме мошенников с демонстрацией экрана устройства

Ведомости

Мошенники под видом формальной процедуры просят включить демонстрацию экрана и получают доступ к личным данным пользователя, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Злоумышленники под видом «работодателя» или «сотрудника службы безопасности» просят запустить демонстрацию экрана под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами». Они требуют последовательно показать личные чаты в мессенджерах или социальных сетях, настройки конфиденциальности и активные сервисы. Мошенники просят открыть также картографические сервисы и показать свое местоположение.

Так злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам авторизации в учетных записях.

В УБК МВД предупредили, что в общении с незнакомыми людьми гражданин рискует, если использует функцию «демонстрация экрана».

16 ноября в МВД сообщили, что мошенники применяют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Злоумышленники устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы. Затем аферисты под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины угрожают людям и принуждают их к передаче денег через курьеров либо банковским переводом на контролируемые счета.

