МИД выразил соболезнования Таджикистану в связи с трагедией в подмосковной школе
МИД России выразил глубокие соболезнования Таджикистану в связи с гибелью несовершеннолетнего гражданина республики в подмосковной школе, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
В ее сообщении говорится, что российская сторона будет руководствоваться присущим стратегическому партнерству и союзничеству с Таджикистаном принципом взаимной поддержки.
При появлении информации в СМИ о трагедии МИД сразу предложил содействие посольству Таджикистана в России. Таджикистанская дипмиссия ответила нотой с просьбой провести объективное расследование.
МИД РФ направил обращение в Следственный комитет (СК) и МВД для прояснения всех деталей. ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по статьям убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
Утром 16 декабря в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области 15-летний подросток напал на учащихся Успенской общеобразовательной школы. Он распылил перцовый баллончик на охранника, ударил его ножом, а затем убил десятилетнего школьника, сообщало ГУ МВД России по Московской области.