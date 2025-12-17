В Подмосковье вооруженный ножом подросток напал на школу и убил ученика

Размещение видео убийства и связанных с ним материалов может нарушать несколько законов РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств, заявил адвокат, управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Среди них – закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Его положения запрещают распространять среди детей информацию, которая побуждает к причинению вреда здоровью, самоубийству; оправдывает насилие и жестокость; содержит описание смерти, несчастных случаев, катастроф и их последствий в недопустимой форме, перечислил адвокат. Видео убийства может подпадать под эти категории, особенно если оно доступно для несовершеннолетних, считает он.