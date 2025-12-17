В Подмосковье вооруженный ножом подросток напал на школу и убил ученика

В Подмосковье вооруженный ножом подросток напал на школу и убил ученикаПомимо обсуждения проблем с охраной школ в обществе возникла дискуссия о допустимости распространения видео нападавшего
В общественном обсуждении случившейся 16 декабря трагедии в подмосковной школе, где подросток напал на охранника и убил школьника, на первый план вышла не только проблема обеспечения безопасности детей. В фокусе оказались действия Telegram-каналов, распространяющих фото и видео нападения от первого лица, а также законность и этичность подобных публикаций. Постоянная комиссия президентского Совета по правам человека (СПЧ) в информационной сфере потребовала ввести ответственность для блогеров за публикацию «такого жесткого контента».
Утром в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области подросток напал на учащихся Успенской общеобразовательной школы. Он распылил перцовый баллончик на охранника, ударил его ножом, а затем убил десятилетнего школьника, сообщало ГУ МВД России по Московской области. Нападавшего задержали, им оказался 15-летний учащийся этой же школы, сообщал СК РФ. На допросе он, по предварительным данным, признал вину, рассказала ТАСС представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по статьям убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ). За убийство ребенка предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Раненого охранника госпитализировали в Одинцовскую областную больницу, написал глава округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале. Во всех школах Одинцовского округа усилили меры безопасности, на дежурстве сотрудники полиции и Росгвардии, отчитался Иванов.
Видео нападения подростка на учащихся в Одинцове появилось в различных СМИ и соцсетях. На кадрах, снятых девятиклассником до нападения на школу, заметна символика ультраправых организаций, а на шлеме присутствуют антисемитские надписи.
По данным источника РБК в правоохранительных органах, подростка проверяют на принадлежность к экстремистским движениям, следователи изучают его соцсети. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что девятиклассник был приверженцем «деструктивного молодежного течения».
Telegram-каналы также опубликовали фотографию нападавшего, которую он сделал после убийства одного из учеников. На его футболке видна надпись No Lives Matter («Ничьи жизни не имеют значения»). Это название организации, выступающей за насилие, терроризм и уничтожение человечества. Оно является отсылкой к движению Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
Губернатор Московский области Андрей Воробьев назвал произошедшее в Одинцове «ужасной, запредельной жестокостью». Он также обратился к журналистам, опубликовавшим видео убийства, которое нападавший успел загрузить в свой Telegram-канал. Губернатор заявил, что распространение этих роликов – это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи. В СПЧ потребовали от администраторов Telegram-каналов и СМИ удалить фото и видео убийства школьника.
Неприемлемым размещать в открытом доступе фото и видео нападения в Подмосковье также считает подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. Это неэтично по отношению в первую очередь к пострадавшим и семье убитого мальчика. «Видео и фото с места преступления должны быть всегда под запретом. Использоваться только в рамках следственных действий», – написала Мишонова.
Размещение видео убийства и связанных с ним материалов может нарушать несколько законов РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств, заявил адвокат, управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Среди них – закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Его положения запрещают распространять среди детей информацию, которая побуждает к причинению вреда здоровью, самоубийству; оправдывает насилие и жестокость; содержит описание смерти, несчастных случаев, катастроф и их последствий в недопустимой форме, перечислил адвокат. Видео убийства может подпадать под эти категории, особенно если оно доступно для несовершеннолетних, считает он.
Если видео содержит сведения о частной жизни участников события, например убитого ребенка или его семьи, то такие действия подпадают под действие уголовной статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни. «Особенно актуально, если в материалах присутствуют персональные данные», – сказал Егулемов. Также если видео используется для распространения идей, которые возбуждают ненависть или вражду по признакам расы, национальности, религии и т. д., это может повлечь административную ответственность по ст. 20.3.1 КоАП, указал эксперт.
Происшествие в подмосковной школе в очередной раз показывает системную проблему с обеспечением безопасности учебных заведений, отмечает председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. В большинстве школ охрану несут пенсионеры или женщины без специальной физической подготовки и без каких-либо средств активного воздействия. Фактически их возможности ограничены наблюдением и вызовом экстренных служб, указал он.
Отдельный вопрос, как отмечает Пашкин, – это финансирование. Сейчас охрану чаще всего обеспечивают частные структуры, а значительная часть средств уходит на административные расходы частных охранных предприятий, а не на оплату труда самих охранников. В результате зарплаты остаются крайне низкими, что не позволяет привлекать квалифицированные кадры, добавил он.
Рациональнее было бы включить сотрудников охраны в штат школ или создать государственную службу школьной безопасности. Это позволило бы сократить издержки на посредников и обеспечить достойную зарплату, продолжил Пашкин.
Подростковое насилие такого рода никогда не возникает внезапно, считает директор клиентской поддержки сервиса «Ясно», психотерапевт Мария Игнатьева. Как правило, за ним стоит хроническое ощущение отвергнутости, невидимости для окружающих.
Радикальные интернет-сообщества здесь выступают средой, которая подхватывает уже уязвимого подростка. Они предлагают то, чего ему остро не хватает: ощущение принадлежности, извращенную, но понятную картину мира и, что особенно опасно, готовый сценарий действий, подчеркнула Игнатьева. «Проблема в том, что взрослые рядом с этими подростками либо не замечали нарастающего неблагополучия, либо не знали, что с ним делать», – заключила она.