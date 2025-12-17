Заместители глав минфинов G20 договорились работать над экономическим ростом

Заместители глав минфинов G20 договорились работать над экономическим ростомОт России во встрече в Вашингтоне участвовал замминистра Иван Чебесков
В ходе первой встречи на уровне заместителей министров финансов и управляющих центральными банками G20, которая прошла в Вашингтоне, центральным приоритетом «двадцатки» был признан экономический рост объединения. Это следует из материалов на сайте Минфина РФ.
Участники встречи отметили, что без финансовой стабильности экономический рост невозможен. В то же время они выступили против свободной трактовки понятия «дерегулирование». Во время обсуждения влияния глобальных дисбалансов на мировую экономику члены группы пришли к выводу, что не все дисбалансы имеют негативное воздействие. Была подчеркнута необходимость всестороннего и объективного анализа этого вопроса.
Замминистра финансов РФ Иван Чебесков в ходе мероприятия заявил, что технологические изменения, включая развитие финансовой инфраструктуры и цифровых финансовых активов, будут оказывать все более значительное влияние на структуру финансового рынка. Это замечание, по его мнению, важно учитывать при анализе глобальных дисбалансов.
Кроме того, Чебесков подчеркнул, что цифровые активы могут сделать платежи быстрее и доступнее, особенно для развивающихся рынков. По словам замминистра, они также способствуют развитию торговли и экономическому росту. По его словам, финансы должны быть мостом между странами, а не препятствием.
В ходе встречи американская сторона объявила ключевые приоритеты финансового трека форума на 2026 г. Они включают ускорение экономического роста, преодоление глобальных дисбалансов, модернизацию регулирования, повышение прозрачности долга, улучшение процесса реструктуризации суверенной задолженности, содействие развитию цифровой экосистемы, совершенствование трансграничных платежей и повышение финансовой грамотности.
Встреча прошла 15 и 16 декабря в Вашингтоне в рамках стартующего американского председательства. Следующая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками G20 запланирована на 17-18 февраля 2026 г. Ожидается, что она пройдет во Флориде.
Встреча лидеров G20 впервые проходила на африканском континенте под председательством ЮАР 22–23 ноября. Российскую делегацию возглавил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. По итогам встречи участники приняли итоговую декларацию из 122 пунктов, в которой они обратились к основным глобальным вызовам и обсудили пути продвижения устойчивого развития, солидарности и равенства. В том числе страны выразили единую позицию о работе по достижению справедливого и долговременного мира на Украине.