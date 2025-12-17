Заместители глав минфинов G20 договорились работать над экономическим ростом

Участники встречи отметили, что без финансовой стабильности экономический рост невозможен. В то же время они выступили против свободной трактовки понятия «дерегулирование». Во время обсуждения влияния глобальных дисбалансов на мировую экономику члены группы пришли к выводу, что не все дисбалансы имеют негативное воздействие. Была подчеркнута необходимость всестороннего и объективного анализа этого вопроса.