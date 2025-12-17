Telegraph: гарантии безопасности Киеву не ограничивают вооружения в арсенале
Гарантии безопасности для Украины, согласованные Евросоюзом и США, не ограничивают виды вооружений, которые Киев может использовать для самообороны. Об этом сообщает Telegraph.
Вместе с тем, отмечается, что США, скорее всего, не будут напрямую поставлять Украине оружие или финансировать оборонный сектор страны. Но, как отмечает Telegraph, поставки вооружений, вероятно, будут продолжены через механизм PURL, который предполагает, что европейские страны закупают американские вооружения для последующей передачи их Украине.
17 декабря The New York Times сообщала, что американская и европейская стороны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. По данным собеседников газеты, одним из ключевых аспектов является создание юридически обязывающих гарантий безопасности, которые схожи с пятой статьей договора НАТО. При этом не предполагается, что Украина вступит в альянс.
В документе отмечается, что Вашингтон не планирует направлять свои войска на Украину. Вместо этого США возьмут на себя ведущую роль в разведке и мониторинге. Американские системы будут отслеживать соблюдение перемирия, выявлять подготовку атак, фиксировать возможные провокации и предотвращать эскалацию.