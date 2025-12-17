Telegraph: гарантии безопасности Киеву не ограничивают вооружения в арсенале

17 декабря The New York Times сообщала, что американская и европейская стороны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. По данным собеседников газеты, одним из ключевых аспектов является создание юридически обязывающих гарантий безопасности, которые схожи с пятой статьей договора НАТО. При этом не предполагается, что Украина вступит в альянс.