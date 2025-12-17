NYT: США и ЕС согласовали гарантии безопасности с размещением войск на Украине
Американская и европейская стороны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, одним из ключевых аспектов является создание юридически обязывающих гарантий безопасности, которые схожи с пятой статьей договора НАТО. При этом не предполагается, что Украина вступит в альянс.
США готовы вынести эти гарантии на рассмотрение сената. Европейские страны, в свою очередь, планируют оформить их в соответствии с собственными внутренними процедурами, отмечает NYT.
В документе детально описаны сценарии реагирования США и ЕС на возможное возобновление огня со стороны РФ, пояснили источники газеты. Они подчеркнули, что речь идет о конкретных механизмах, а не о политических заявлениях.
Отмечается, что Вашингтон не планирует направлять свои войска на Украину. Вместо этого США возьмут на себя ведущую роль в разведке и мониторинге. Американские системы будут отслеживать соблюдение перемирия, выявлять подготовку атак, фиксировать возможные провокации и предотвращать эскалацию.
Европейская часть плана предполагает размещение сил на Украине, но вне формата НАТО. Подразделения планируется разместить в западных регионах страны.
15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц также говорил, что страны Евросоюза и США достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора. По словам Мерца, в соглашении есть содержательные аспекты, которые раньше не озвучивались. Он также отметил, что США взяли на себя политические, а в перспективе и юридические обязательства в рамках этого договора.
Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты. Она подразумевает, что военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.