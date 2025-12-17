Reuters узнал о планах Польши начать выпуск противопехотных мин
Польша впервые со времен холодной войны решила запустить производство противопехотных мин. Их планируют разместить вдоль восточной границы. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Варшава также рассматривает возможность поставок такой продукции на Украину. «Нас интересуют крупные партии продукции в кратчайшие сроки», – заявил изданию заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.
26 июня сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Законопроект поддержали 413 депутатов, 15 высказались против, трое воздержались. В марте 2025 г. министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы совместно выступили за выход из конвенции. Аналогичное решение принял и парламент Финляндии.
Оттавская конвенция запрещает применение противопехотных мин в военных конфликтах, их производство, хранение и передачу, а также обязывает государства-участники уничтожать имеющиеся запасы. Польша подписала документ 4 декабря 1997 г., а ратифицировала его в 2012 г.