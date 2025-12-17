Reuters узнал о планах Польши начать выпуск противопехотных мин

26 июня сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Законопроект поддержали 413 депутатов, 15 высказались против, трое воздержались. В марте 2025 г. министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы совместно выступили за выход из конвенции. Аналогичное решение принял и парламент Финляндии.