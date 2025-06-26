Сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции
Нижняя палата парламента Польши (cейм) приняла закон, наделяющий президента правом денонсировать Конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает WNP.
«Наша страна совместно с странами Балтии и Финляндией отказывается от участия в этом международном договоре в ответ на угрозу со стороны России», – говорится в материале.
Законопроект поддержали 413 депутатов, еще 15 выступили против. Трое парламентариев воздержались. Законопроект поступит в cенат.
В марта 2025 г. министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили за выход из конвенции. На прошлой неделе аналогичное решение принял финский парламент.
Оттавская конвенция устанавливает запрет на применение противопехотных мин в военных действиях, их производство, хранение и передачу, а также обязывает участников уничтожить имеющиеся запасы. Польша подписала документ 4 декабря 1997 г. При этом он был ратифицирован республикой в 2012 г.