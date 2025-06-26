Сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции

Оттавская конвенция устанавливает запрет на применение противопехотных мин в военных действиях, их производство, хранение и передачу, а также обязывает участников уничтожить имеющиеся запасы. Польша подписала документ 4 декабря 1997 г. При этом он был ратифицирован республикой в 2012 г.