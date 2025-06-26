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Сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции

Ведомости

Нижняя палата парламента Польши (cейм) приняла закон, наделяющий президента правом денонсировать Конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает WNP.

«Наша страна совместно с странами Балтии и Финляндией отказывается от участия в этом международном договоре в ответ на угрозу со стороны России», – говорится в материале.

Законопроект поддержали 413 депутатов, еще 15 выступили против. Трое парламентариев воздержались. Законопроект поступит в cенат.

В марта 2025 г. министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили за выход из конвенции. На прошлой неделе аналогичное решение принял финский парламент.

Оттавская конвенция устанавливает запрет на применение противопехотных мин в военных действиях, их производство, хранение и передачу, а также обязывает участников уничтожить имеющиеся запасы. Польша подписала документ 4 декабря 1997 г. При этом он был ратифицирован республикой в 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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