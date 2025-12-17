В Германии начал работу первый совместный центр по борьбе с беспилотниками

До создания нового центра обнаружение и противодействие дронам выполнялись разными ведомствами. Теперь федеральная и земельная полиция вместе с бундесвером (вооруженные силы Германии) будут круглосуточно работать в едином координационном центре GDAZ, что обеспечит более эффективное реагирование на угрозы безопасности. При этом полномочия участвующих органов власти остаются прежними.