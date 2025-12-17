Газета
Главная / Политика /

В Германии начал работу первый совместный центр по борьбе с беспилотниками

Ведомости

В Германии начал работу первый совместный центр по борьбе с беспилотниками. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.

Новый центр создан для устранения пробелов в системе безопасности и повышения эффективности защиты от растущей угрозы шпионажа и саботажа, сообщает ведомство. По словам министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, федеральные и региональные структуры будут совместно обмениваться опытом и оперативной информацией о текущей обстановке.

До создания нового центра обнаружение и противодействие дронам выполнялись разными ведомствами. Теперь федеральная и земельная полиция вместе с бундесвером (вооруженные силы Германии) будут круглосуточно работать в едином координационном центре GDAZ, что обеспечит более эффективное реагирование на угрозы безопасности. При этом полномочия участвующих органов власти остаются прежними.

19 ноября стало известно, что правительство Германии одобрило проект закона, который позволит бундесверу сбивать беспилотники, представляющие угрозу для людей или критически важной инфраструктуры. 

