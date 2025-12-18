Axios: США проинформируют РФ о переговорах с Украиной на встрече в Майями
На предстоящей встрече в Майями делегация США проинформирует Россию о прогрессе, достигнутом на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами. Об этом сообщил Axios со ссылкой на представителя Белого дома и источник, знакомый с ситуацией.
Портал пишет, что американская сторона попытается убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением по украинскому кризису.
Ожидается, что от России на встречу поедет спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США будет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
Axios пишет, что на этой неделе в Майями также прибудет украинская делегация во главе с советником президента по нацбезопасности Рустемом Умеровым. По данным источников, планов на трехстороннюю встречу у США, России и Украины нет.
17 декабря Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные – 20-21 декабря.