Эстония обвиняет российских пограничников в незаконном пересечении границы
Эстония заявила, что российские пограничники ненадолго пересекли границу республики. Об этом пишет Bloomberg.
Эстонские и российские официальные лица договорились встретиться 18 декабря для обсуждения этого вопроса. Таллин также сообщил, что собирается вызвать «главного дипломата» России.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таров в эфире общественного телеканала ETV заявил, что пока рано говорить, был ли инцидент случайностью. По его словам, это могла быть якобы преднамеренная провокация.
19 сентября МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом в воздушном пространстве страны. По утверждению Таллина, три истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут.