Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эстония обвиняет российских пограничников в незаконном пересечении границы

Ведомости

Эстония заявила, что российские пограничники ненадолго пересекли границу республики. Об этом пишет Bloomberg.

Эстонские и российские официальные лица договорились встретиться 18 декабря для обсуждения этого вопроса. Таллин также сообщил, что собирается вызвать «главного дипломата» России.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таров в эфире общественного телеканала ETV заявил, что пока рано говорить, был ли инцидент случайностью. По его словам, это могла быть якобы преднамеренная провокация.

19 сентября МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом в воздушном пространстве страны. По утверждению Таллина, три истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь