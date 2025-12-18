Путин поговорит с мальчиком, чье новогоднее желание он исполнит

3 декабря в Кремле сообщали, что Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и в 2025 г. исполнит новогодние желания трех детей. Глава государства по традиции снял с елки три открытки с пожеланиями ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.