Главная / Политика /

Путин поговорит с мальчиком, чье новогоднее желание он исполнит

Ведомости

Президент России Владимир Путин сегодня по телефону пообщается с мальчиком, чье новогоднее желание он пообещал исполнить в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, президент будет работать в Кремле и готовиться к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, запланированной на 19 декабря.

3 декабря в Кремле сообщали, что Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и в 2025 г. исполнит новогодние желания трех детей. Глава государства по традиции снял с елки три открытки с пожеланиями ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Президент выбрал открытки семилетнего Игоря Степаненко из Московской области, пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО и девятилетней Варвары Смахтиной из Москвы. Дети попросили организовать поездку в Музеи Мирового океана в Калининграде, дать возможность попробовать себя в роли сотрудника ДПС и организовать встречу с космонавтом из отряда «Роскосмоса».

