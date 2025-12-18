Путин поговорит с мальчиком, чье новогоднее желание он исполнит
Президент России Владимир Путин сегодня по телефону пообщается с мальчиком, чье новогоднее желание он пообещал исполнить в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – сказал представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, президент будет работать в Кремле и готовиться к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, запланированной на 19 декабря.
3 декабря в Кремле сообщали, что Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и в 2025 г. исполнит новогодние желания трех детей. Глава государства по традиции снял с елки три открытки с пожеланиями ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
Президент выбрал открытки семилетнего Игоря Степаненко из Московской области, пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО и девятилетней Варвары Смахтиной из Москвы. Дети попросили организовать поездку в Музеи Мирового океана в Калининграде, дать возможность попробовать себя в роли сотрудника ДПС и организовать встречу с космонавтом из отряда «Роскосмоса».