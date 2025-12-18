Песков опроверг сообщения о намерении Турции вернуть России комплексы С-400
В Кремле опровергли публикацию Bloomberg о том, что Турция якобы рассматривает возможность вернуть России зенитно-ракетные комплексы С-400 по требованию США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот вопрос не стоял на повестке дня во время встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде.
«Нет, не считаем. Не считаем. И этой темы не было в повестке дня», – сказал Песков, отвечая на вопрос, воспринимает ли Москва такие сообщения как удар по российско-турецким отношениям.
18 декабря Bloomberg сообщил, что Турция якобы хочет вернуть C-400, купленные у России. Сообщалось, что Путин и Эрдоган обсуждали этот вопрос во время встречи в Ашхабаде.
В сентябре в минобороны Турции уже опровергали похожие сообщения. Тогда в СМИ также сообщалось, что Анкара якобы намерена вернуть России или перепродать поставленные до этого зенитные ракетные комплексы С-400.