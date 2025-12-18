Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков опроверг сообщения о намерении Турции вернуть России комплексы С-400

Ведомости

В Кремле опровергли публикацию Bloomberg о том, что Турция якобы рассматривает возможность вернуть России зенитно-ракетные комплексы С-400 по требованию США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот вопрос не стоял на повестке дня во время встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде.

«Нет, не считаем. Не считаем. И этой темы не было в повестке дня», – сказал Песков, отвечая на вопрос, воспринимает ли Москва такие сообщения как удар по российско-турецким отношениям.

18 декабря Bloomberg сообщил, что Турция якобы хочет вернуть C-400, купленные у России. Сообщалось, что Путин и Эрдоган обсуждали этот вопрос во время встречи в Ашхабаде.

В сентябре в минобороны Турции уже опровергали похожие сообщения. Тогда в СМИ также сообщалось, что Анкара якобы намерена вернуть России или перепродать поставленные до этого зенитные ракетные комплексы С-400.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь