Песков опроверг сообщения о намерении Турции вернуть России комплексы С-400

В Кремле опровергли публикацию Bloomberg о том, что Турция якобы рассматривает возможность вернуть России зенитно-ракетные комплексы С-400 по требованию США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот вопрос не стоял на повестке дня во время встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде.