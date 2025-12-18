ЕС готовит запасной план помощи Украине при провале сделки по активам РФ
Евросоюз (ЕС) рассматривает альтернативные варианты поддержки Украины, если соглашение об использовании замороженных российских активов не удастся согласовать. Дипломаты в последние часы перед саммитом ЕС работают над рискованным компромиссом, пытаясь спасти договоренности или найти выход из тупика, пишет Politico.
Резервный сценарий предполагает финансирование Киева за счет совместного долга ЕС, который будет обеспечен следующим семилетним бюджетом союза, сказано в материале. Такой вариант обсуждается на фоне разногласий между странами-членами по вопросу использования российских активов.
По данным издания, новый план помощи предполагает исключение из него Венгрии и Словакии, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. В этом случае формальное соглашение может быть одобрено всеми 27 странами ЕС, но в реальном финансировании будут участвовать только 25 государств.
Источники портала уточняют, что договоренность все еще возможна на уровне совета ЕС, но, если компромисс по российским активам достигнут не будет, Брюсселю придется задействовать альтернативный механизм, чтобы продолжить финансовую поддержку Украины.
17 декабря Associated Press писала, что глава Евросовета Антониу Кошта, который председательствует на саммите, пообещал продолжать переговоры о финансировании Украины, даже если дискуссия затянется на несколько дней. По данным издания, одним из центральных вариантов остается предоставление Киеву большого кредита за счет замороженных российских активов, что вызывает баталии внутри ЕС. Саммит стран ЕС пройдет 18–19 декабря в Брюсселе.