ЕС готовит запасной план помощи Украине при провале сделки по активам РФ

По данным издания, новый план помощи предполагает исключение из него Венгрии и Словакии, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. В этом случае формальное соглашение может быть одобрено всеми 27 странами ЕС, но в реальном финансировании будут участвовать только 25 государств.