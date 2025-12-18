Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил российскую сторону полностью восстановить участки железной дороги, которые ведут в Азербайджан и Турцию.

Речь идет о дорогах из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе. Пашинян также сообщил, что попросит отремонтировать пути из армянского Иджевана в азербайджанский Гахаз.

«Надеюсь, российские коллеги выполнят эту просьбу», – сказал премьер-министр Армении (цитата по «РИА Новости»).

Железнодорожная инфраструктура Армении в феврале 2008 г. была передана в управление дочерней компании РЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» по концессионному договору на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

20 сентября Пашинян заявил, что Армения будет идти по пути укрепления отношений с Россией, важность взаимодействия с Москвой трудно переоценить.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь