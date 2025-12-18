Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил российскую сторону полностью восстановить участки железной дороги, которые ведут в Азербайджан и Турцию.
Речь идет о дорогах из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе. Пашинян также сообщил, что попросит отремонтировать пути из армянского Иджевана в азербайджанский Гахаз.
«Надеюсь, российские коллеги выполнят эту просьбу», – сказал премьер-министр Армении (цитата по «РИА Новости»).
Железнодорожная инфраструктура Армении в феврале 2008 г. была передана в управление дочерней компании РЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» по концессионному договору на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
20 сентября Пашинян заявил, что Армения будет идти по пути укрепления отношений с Россией, важность взаимодействия с Москвой трудно переоценить.