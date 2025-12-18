Лавров: с выборами на Украине встает вопрос, как Запад будет их «оркестрировать»
Слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине ставят вопрос, как Запад будет их «оркестрировать», сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.
Он отметил также, что неизвестно, как эти выборы можно организовать. Но важно и само напоминание президенту Украины Владимиру Зеленскому, что народ избирал его на определенный срок и «пора честь знать». Необходимо провести выборы либо попросить народ вновь высказать свое отношение к украинскому лидеру, заявил Лавров.
Министр иностранных дел РФ также отметил, что «электоральный неоколониализм» несет угрозу всему миру. Он отметил, что нужно противопоставлять множественность демократических форм государственности тому, что пытается навязать Европа.
В интервью изданию Politico, опубликованном 9 декабря, Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Он подчеркнул, что Киев говорит о демократии, но это становится все меньше похоже на нее.