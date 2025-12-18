В Приднестровье на 30 суток введено чрезвычайное экономическое положение

На период действия режима указом предусматривается введение ряда чрезвычайных мер, в том числе установление приоритета первоочередного финансирования мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан. Правительству ПМР поручено разработать и утвердить план действий по снижению рисков для жизнедеятельности населения и государства, а также организовать совместную работу с органами местного самоуправления для реализации указа.