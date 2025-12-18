Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Приднестровье на 30 суток введено чрезвычайное экономическое положение

Ведомости

В Приднестровье на 30 суток вводится чрезвычайное экономическое положение, сообщает парламент республики в Telegram-канале. Соответствующий указ президента ПМР утвердил Верховный совет республики. Документ вступит в силу через шесть часов после официального обнародования.

На период действия режима указом предусматривается введение ряда чрезвычайных мер, в том числе установление приоритета первоочередного финансирования мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан. Правительству ПМР поручено разработать и утвердить план действий по снижению рисков для жизнедеятельности населения и государства, а также организовать совместную работу с органами местного самоуправления для реализации указа.

Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье вводится уже в третий раз.

15 декабря власти Приднестровья приняли решение ввести этот режим из-за проблем с поставками природного газа. Заместитель председателя правительства Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что профильные структуры принимают все возможные шаги для восстановления штатного режима газоснабжения. Но в текущей ситуации власти были вынуждены ограничить подачу газа для промышленного использования, чтобы в первую очередь обеспечить потребности населения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте