В Приднестровье на 30 суток введено чрезвычайное экономическое положение
В Приднестровье на 30 суток вводится чрезвычайное экономическое положение, сообщает парламент республики в Telegram-канале. Соответствующий указ президента ПМР утвердил Верховный совет республики. Документ вступит в силу через шесть часов после официального обнародования.
На период действия режима указом предусматривается введение ряда чрезвычайных мер, в том числе установление приоритета первоочередного финансирования мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан. Правительству ПМР поручено разработать и утвердить план действий по снижению рисков для жизнедеятельности населения и государства, а также организовать совместную работу с органами местного самоуправления для реализации указа.
Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье вводится уже в третий раз.
15 декабря власти Приднестровья приняли решение ввести этот режим из-за проблем с поставками природного газа. Заместитель председателя правительства Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что профильные структуры принимают все возможные шаги для восстановления штатного режима газоснабжения. Но в текущей ситуации власти были вынуждены ограничить подачу газа для промышленного использования, чтобы в первую очередь обеспечить потребности населения.