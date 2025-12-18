Газета
Таможня рассказала об увеличении числа желающих пересечь границу с Эстонией

Ведомости

На границе России и Эстонии наблюдается увеличение количества желающих пересечь границу через пункты пропуска в Ивангороде и Нарве, сообщила Санкт-Петербургская таможня.

«В преддверии рождественских и новогодних праздников наблюдается увеличение количества лиц, следующих через таможенную границу из Эстонии в Россию и из России в Эстонию через пункты пропуска, расположенные в российском Ивангороде и эстонской Нарве», – говорится в публикации.

По словам начальника таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков, очереди зафиксированы перед эстонским пунктом пропуска. При этом сейчас нет скоплений на пункте пропуска Ивангород в России, указало ведомство.

18 декабря Bloomberg писал, что, по данным представителей Эстонии, российские пограничники ненадолго пересекли границу республики. Агентство отметило, что официальные лица двух стран договорились встретиться 18 декабря для обсуждения этого вопроса. Таллин также сообщил, что собирается вызвать «главного дипломата» России.

