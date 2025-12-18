Туск заявил о «переломе» в вопросе конфискации активов РФ на саммите ЕС
Страны Евросоюза (ЕС) во время саммита по вопросу изъятия российских активов пришли к некоему «перелому» в ситуации. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его канцелярия вела трансляцию брифинга.
«Я должен быть осторожным в формулировках, однако мы наверняка находимся после перелома. <...> Перелом означает то, что все согласны, что стоит попробовать. Однако некоторые страны будут биться до последнего, чтобы максимизировать гарантии для них», - сказал польский премьер.
По словам Туска, государства объединения будут «еще много часов» обсуждать вопрос предоставления Украине так называемого «репарационного кредита». Дискуссия, отметил он, будет посвящена «техническим вопросам» конфискации средств России. Премьер-министр Польши также подчеркнул, что в ЕС сейчас не намерены обсуждать иные варианты финансирования Украины, в том числе из резервов сообщества.
17 декабря газета The Times со ссылкой на источники писала, что США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации замороженных российских активов и предостерегают Европу от такого шага. По данным издания, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации активов Евросоюзу и Великобритании придется «вернуть деньги».