The Times: США предостерегают Европу от конфискации замороженных активов России

По данным издания, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации активов Евросоюзу и Великобритании придется «вернуть деньги». «Европейцам придется это вернуть», – сказал источник The Times, добавив, что вопрос российских активов является одним из ключевых элементов мирного плана Трампа. В Вашингтоне опасаются, что изъятие суверенных активов РФ может затянуть конфликт и лишить Запад важных рычагов влияния на Москву.