The Times: США предостерегают Европу от конфискации замороженных активов России
США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации замороженных российских суверенных активов и предостерегают Европу от такого шага. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.
По данным издания, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации активов Евросоюзу и Великобритании придется «вернуть деньги». «Европейцам придется это вернуть», – сказал источник The Times, добавив, что вопрос российских активов является одним из ключевых элементов мирного плана Трампа. В Вашингтоне опасаются, что изъятие суверенных активов РФ может затянуть конфликт и лишить Запад важных рычагов влияния на Москву.
До этого МИД Бельгии Максим Прево заявлял, что Брюссель выступает против использования замороженных российских активов без надлежащих гарантий, поскольку это может привести к краху национальной экономики.
17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки саммита Евросовета 18–19 декабря. По его словам, к такому решению привели закулисные переговоры и напряженные дискуссии накануне.
15 декабря портал Euractiv писал, что против изъятия активов РФ выступают уже семь стран ЕС. Помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и ранее придерживались такой позиции, к ним присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Издание отмечало, что государства настаивают на поиске альтернативных механизмов финансовой поддержки Киева.