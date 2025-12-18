Рютте: США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО
США, Словакия и Венгрия не примут решения о том, чтобы Украина могла вступить в НАТО, заявил генсекретарь альянса Марк Рютте при общении с журналистами в Варшаве.
«Практический вопрос говорит о том, что несколько членов союза не выразят своего согласия, а это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны как США, Словакия, Венгрия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом, по его словам, в этом вопросе также есть «принципиальный» элемент, согласно которому каждая страна в евроатлантическом регионе может иметь намерения вступить в НАТО.
15 декабря газета Bild со ссылкой источник среди представителей украинской стороны сообщала, что власти Украины на переговорах в Берлине рассматривают возможность проведения выборов и отказа от вступления в НАТО при выполнении ряда условий. Кроме того, украинская сторона якобы допускает «заморозку» текущей линии соприкосновения, но отказывается выводить войска с территории Донбасса.