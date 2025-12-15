Bild: Киев допускает проведение выборов и отказ от вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от депутатов предложений по законодательным инициативам, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения. По его словам, он готов идти на выборы и попросил США обеспечить безопасность их проведения. В этом случае голосование может состояться через 60–90 дней. Зеленский также подчеркнул, что поддерживает инициативу с выборами, чтобы не оставлять поводов для манипуляций, писало «РБК-Украина».