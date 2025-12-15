Bild: Киев допускает проведение выборов и отказ от вступления в НАТО
Власти Украины на переговорах в Берлине рассматривают возможность проведения выборов и отказа от вступления в НАТО при выполнении ряда условий. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой источник среди представителей украинской стороны.
По данным издания, Киев готов согласиться на проведение выборов в течение 100 дней, а также отказаться от членства в НАТО. «Оба пункта Украина готова была бы принять при определенных условиях», – пишет Bild.
Кроме того, украинская сторона якобы допускает «заморозку» текущей линии соприкосновения, но отказывается выводить войска с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 декабря заявил, что Москва пока не обсуждает с Вашингтоном ход переговоров по украинскому урегулированию в Берлине. При этом Россия рассчитывает получить информацию об их итогах от американской стороны позже.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от депутатов предложений по законодательным инициативам, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения. По его словам, он готов идти на выборы и попросил США обеспечить безопасность их проведения. В этом случае голосование может состояться через 60–90 дней. Зеленский также подчеркнул, что поддерживает инициативу с выборами, чтобы не оставлять поводов для манипуляций, писало «РБК-Украина».
12 декабря депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что в нынешней политической ситуации выборы на Украине невозможны. По его мнению, запуск этого процесса возможен только после формирования и начала работы временного правительства.