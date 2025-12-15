Газета
Главная / Политика /

Зеленский поручил разработать инициативы о выборах во время военного положения

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет предложения от депутатов насчет законодательных инициатив, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения. Об этом пишет «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, он готов идти на выборы и попросил США обеспечить безопасность их проведения. Тогда голосование можно будет провести через 60-90 дней.

Зеленский также отметил, что поддерживает проведение выборов, чтобы не давать повода для манипуляций.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил 12 декабря, что в текущей политической ситуации выборы на Украине невозможны. По его мнению, этот процесс может быть запущен только после формирования и начала работы временного правительства. В этот же день советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк заявлял, что для проведения президентских выборов в стране необходимо добиться прекращения огня. Он сказал, что во время предвыборной кампании и голосования «не должны бить ракеты и дроны».

Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 г., но по нынешней конституции страны их проведение на период действия военного положения запрещается. Военное положение несколько раз продлевалось с февраля 2022 г. из-за боевых действий.

