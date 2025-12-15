Зеленский поручил разработать инициативы о выборах во время военного положения

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил 12 декабря, что в текущей политической ситуации выборы на Украине невозможны. По его мнению, этот процесс может быть запущен только после формирования и начала работы временного правительства. В этот же день советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк заявлял, что для проведения президентских выборов в стране необходимо добиться прекращения огня. Он сказал, что во время предвыборной кампании и голосования «не должны бить ракеты и дроны».