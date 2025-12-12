На Украине заявили о необходимости прекращения огня для проведения выборов
Для того чтобы провести президентские выборы на Украине, необходимо добиться прекращения огня. Об этом заявил советник главы офиса лидера страны Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
«Боевые действия продолжаются вдоль линии фронта протяженностью более 1200 км. Сотни тысяч украинцев участвуют в них, и не меньше проживает в прифронтовых зонах. Как обеспечить их право выбирать и быть избранными? Ответ: перемирие», – написал он.
Кроме того, по словам Подоляка, во время предвыборной кампании и голосования «не должны бить ракеты и дроны».
Советник главы офиса президента Украины также указал на то, что из страны уехали миллионы граждан. В связи с этим необходимо организовать сложную и дорогую логистику избирательных процедур. «Поиск таких колоссальных средств не должен быть проблемой только Украины», – заключил Подоляк.
Если эти вопросы будут решены, Украина согласится провести президентские выборы, добавил он.
Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 г., но по нынешней конституции страны их проведение на период действия военного положения запрещается. Военное положение продлевается с февраля 2022 г. из-за боевых действий.
10 декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде разработать законы о выборах во время действия в стране военного положения. «Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», – сказал он. В тот же день украинский президент заявил, что готов изменить закон о выборах для их проведения.