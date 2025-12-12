Ушаков: Зеленский может согласиться провести выборы ради прекращения огня
Украинский лидер Владимир Зеленский может рассматривать проведение президентский выборов в стране как повод добиться временного прекращения огня. Такое мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Не исключено, что он будет рассматривать это как возможность добиться временного прекращения огня просто. Вот и все», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 г., но по нынешней конституции страны их проведение на период действия военного положения запрещается. Военное положение продлевается с февраля 2022 г. из-за боевых действий.
10 декабря Зеленский предложил Верховной раде разработать законы о выборах во время действия в стране военного положения. «Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», – сказал он. В тот же день украинский заявил, что готов изменить закон о выборах для их проведения.