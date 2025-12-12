Ушаков: Зеленский может согласиться провести выборы ради прекращения огня

10 декабря Зеленский предложил Верховной раде разработать законы о выборах во время действия в стране военного положения. «Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», – сказал он. В тот же день украинский заявил, что готов изменить закон о выборах для их проведения.