Депутат Рады заявил о невозможности проведения выборов на Украине
Выборы на Украине невозможны в текущей политической ситуации. Этот процесс может быть запущен только после формирования и начала работы временного правительства, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Давайте внесу еще одно важное уточнение по теме выборов. Выборов не будет в этом террористическом режиме, в той политической обстановке, которая сегодня существует в Украине. В условиях этого режима выборов быть не может», – написал он.
По словам Дмитрука, текущие разговоры о проведении выборов в республике бессмысленны и являются манипуляцией. Кроме того, он напомнил о высказывании президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского о возможном избирательном процессе. Как отметил депутат, это было «дипломатическое указание Зеленскому на дверь».
12 декабря советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк заявил, что для проведения президентских выборов в стране необходимо добиться прекращения огня. Он сказал, что во время предвыборной кампании и голосования «не должны бить ракеты и дроны».
Выборы президенты в республике должны были состояться весной 2024 г., но по нынешней конституции страны их проведение на период действия военного положения запрещается. Военное положение несколько раз продлевалось с февраля 2022 г. из-за боевых действий.