Лукашенко назвал санкционное давление платой за суверенитет Белоруссии
Белоруссия на протяжении всей своей суверенной истории находится под политическим и экономическим давлением. Это плата за независимость республики. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент «БелТА».
После распада СССР страна смогла адаптироваться и продолжила искать выходы из сложившейся ситуации, констатировал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что республика ориентируется на внешние рынки и активно сотрудничает с Россией, Китаем, Индией, а также с государствами Азии, Африки и Латинской Америки.
В рамках переговорного процесса 12-13 декабря США в обмен на освобождение 123 политзаключенных должны были снять санкции с предприятия «Беларуськалий». Это один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире. Вместо этого компании была выдана генеральная лицензия, разрешающая проведение отдельных сделок, что следует из сообщения американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC) от 15 декабря.
Введенные Западом ограничения существенно ударили по экспорту калийных удобрений: в 2022 г. его объемы сократились до 4,5 млн т. При этом, по словам президента Белоруссии, спустя три года показатели удалось восстановить до уровня, существовавшего до введения санкций.
Секторальные санкции США и стран Европейского союза в отношении Белоруссии начали вводить с 2020 г. на фоне массовых антиправительственных протестов, вызванных несогласием части граждан с итогами президентских выборов.