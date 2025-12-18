Лукашенко назвал санкционное давление платой за суверенитет Белоруссии

В рамках переговорного процесса 12-13 декабря США в обмен на освобождение 123 политзаключенных должны были снять санкции с предприятия «Беларуськалий». Это один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире. Вместо этого компании была выдана генеральная лицензия, разрешающая проведение отдельных сделок, что следует из сообщения американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC) от 15 декабря.