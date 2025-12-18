Польского военного атташе отстранили от переговоров в Пентагоне
Польского военного атташе в США Кшиштофа Нольберта не допустили к участию в переговорах в Пентагоне. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на источники.
По данным издания, 9 декабря польская военная делегация прибыла в США для переговоров с американскими коллегами. Перед началом встречи представители делегации, в которую входил Нольберт, заявили ему, что он не может участвовать в переговорах, и фактически закрыли перед ним двери.
Один из высокопоставленных польских офицеров назвал произошедшее «полным позором». По его словам, американская сторона была удивлена ситуацией, поскольку, как правило, иностранные делегации не допускаются в Пентагон без участия военного атташе. В результате у американских коллег возникли вопросы о надежности польского представителя.
Источники утверждают, что решение о недопуске Нольберта принял глава делегации генерал Анджей Ковальский. Он сослался на «указания начальства».
17 декабря агентство Reuters сообщало о планах Польши начать производство противопехотных мин. По данным издания, их предполагается разместить вдоль восточной границы страны, а также рассмотреть возможность поставок такой продукции на Украину. 26 июня сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Законопроект тогда поддержали 413 депутатов.