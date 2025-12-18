Песков: СМИ недружественных стран должны иметь возможность задать вопрос Путину
Журналистам из недружественных государств необходимо давать шанс видеть и слышать президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «России 24».
«Есть компании, которые здесь остались, которые считают необходимым хоть как-то претендовать на то, чтобы отражать российский угол при освещении событий. У кого-то это получается, у кого-то робко получается, но, тем не менее, мы все равно считаем необходимым давать им возможность видеть и слышать нашего президента», – подчеркнул представитель Кремля.
16 декабря Песков сообщил, что зарубежные журналисты, в том числе сотрудники СМИ недружественных стран, смогут принять участие в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» и зададут вопросы главе государства. Он отметил, что таких журналистов в России немного, «но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность».
В 2025 г. прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00 мск. До конца мероприятия можно будет отправить обращения главе государства. С 2020 г. прямую линию совмещают с большой пресс-конференцией. С 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным».