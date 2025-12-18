Дмитриев: ЕС решением об активах РФ нарушает законы, и инвесторы понимают риски
Инвесторы понимают риски сотрудничества с Евросоюзом (ЕС), где нарушаются законы ради изъятия российских замороженных активов, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Когда закон нарушается, как того хочет ЕС, все инвесторы знают, что он также может быть нарушен снова под любым предлогом. <…> Особенно обанкротившимся ЕС, который отчаянно нуждается в деньгах», – написал он. Так Дмитриев ответил на публикацию бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, где он комментирует намерение Еврокомиссии (ЕК) конфисковать активы России.
По мнению спецпредставителя российского лидера, из-за таких решений ЕС инвесторы будут переводить свои ценные бумаги за пределы объединения.
18 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны ЕС на саммите по вопросу конфискации активов РФ пришли к некоему «перелому» в ситуации. Он пояснил, что «все согласны, что стоит попробовать». По словам польского премьера, государства объединения будут «еще много часов» обсуждать вопрос предоставления Украине так называемого «репарационного кредита».