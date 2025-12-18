Дмитриев: ЕС решением об активах РФ нарушает законы, и инвесторы понимают риски

«Когда закон нарушается, как того хочет ЕС, все инвесторы знают, что он также может быть нарушен снова под любым предлогом. <…> Особенно обанкротившимся ЕС, который отчаянно нуждается в деньгах», – написал он. Так Дмитриев ответил на публикацию бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, где он комментирует намерение Еврокомиссии (ЕК) конфисковать активы России.