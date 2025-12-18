Посол Великобритании в Москве вошел в шорт-лист кандидатов на пост посла в США
Британский дипломат Найджел Кейси, нынешний посол Великобритании в Москве, вошел в финальный список кандидатов на пост посла в Вашингтоне. Шорт-лист был сформирован для замены ушедшего в отставку Питера Мандельсона, сообщает Politico со ссылкой на источник в британском МИДе.
Ранее фаворитом назначения считался Верн Чандра, которого поддерживали министры и бизнес-круги за его подход «торговля прежде всего». Однако в последние дни произошла «ожесточенная борьба», в результате которой премьер-министр Кир Стармер склонился к кандидатуре карьерного дипломата с опытом в безопасности и сложных переговорах.
Помимо Кейси в финальный список также вошел Кристиан Тернер, представитель Великобритании в ООН. Новому послу предстоит решить ключевые вопросы, включая замороженное соглашение о технологическом процветании с администрацией президента США Дональда Трампа. На Даунинг-стрит пытаются преуменьшить конфликт, называя его частью «активных» переговоров.
Пост посла оставался вакантным с сентября 2025 г. после отставки Мандельсона, который был уволен со своего поста из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном.