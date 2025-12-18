Посол Великобритании в Москве вошел в шорт-лист кандидатов на пост посла в США

Ранее фаворитом назначения считался Верн Чандра, которого поддерживали министры и бизнес-круги за его подход «торговля прежде всего». Однако в последние дни произошла «ожесточенная борьба», в результате которой премьер-министр Кир Стармер склонился к кандидатуре карьерного дипломата с опытом в безопасности и сложных переговорах.