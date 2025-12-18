Лукашенко заявил о последствиях, если Украина будет сбивать БПЛА над Белоруссией
Белоруссия предупредила Киев о последствиях, если над территорией страны будут сбивать российские беспилотники, заявил президент республики Александр Лукашенко в ответ на вопрос делегатов VII Всебелорусского народного собрания, передает ТАСС.
«И они нас предупредили – вы передайте президенту, что мы будем сбивать беспилотники на вашей территории. [Глава КГБ Белоруссии Иван] Тертель присутствует здесь, он мне докладывал. Я говорю – ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия», – подчеркнул он.
Белорусский лидер отметил, что такой ответ он дал на высказывание украинской стороны «по определенным каналам спецслужб» о том, что они видят российские БПЛА в небе над Белоруссией и будут их сбивать.
17 декабря Лукашенко подчеркнул, что абсолютно уверен в стремлении президента России Владимира Путина достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.