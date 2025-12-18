Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко заявил о последствиях, если Украина будет сбивать БПЛА над Белоруссией

Ведомости

Белоруссия предупредила Киев о последствиях, если над территорией страны будут сбивать российские беспилотники, заявил президент республики Александр Лукашенко в ответ на вопрос делегатов VII Всебелорусского народного собрания, передает ТАСС.

«И они нас предупредили – вы передайте президенту, что мы будем сбивать беспилотники на вашей территории. [Глава КГБ Белоруссии Иван] Тертель присутствует здесь, он мне докладывал. Я говорю – ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия», – подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил, что такой ответ он дал на высказывание украинской стороны «по определенным каналам спецслужб» о том, что они видят российские БПЛА в небе над Белоруссией и будут их сбивать.

17 декабря Лукашенко подчеркнул, что абсолютно уверен в стремлении президента России Владимира Путина достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её