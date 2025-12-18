ЕЦБ не согласится на механизм кредитования Киева, если он нарушит договоры ЕС
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не поддержит механизм предоставления Украине кредита, если он будет нарушать законодательство Евросоюза (ЕС), заявила глава банка Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания Совета управляющих регулятора.
«Мы – регион мира, который гордится тем, что уважает верховенство права. Я уверена, что есть решения, которые можно обсудить и проанализировать, а также юридические конструкции, которые можно разработать», – сказала она (цитата по ТАСС).
Лагард упомянула ст. 123 Договора о функционировании ЕС. Эта норма запрещает ЕЦБ эмиссию специально для финансирования государственных расходов. Такую процедуру мог бы подразумевать кредит Украине со стороны блока.
2 декабря ЕЦБ отказался поддержать план выделения Украине 140 млрд евро. Как писала газета Financial Times со ссылкой на источники, регулятор решил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) противоречит его мандату. План предполагал, что страны ЕС предоставят государственные гарантии для распределения рисков по кредиту. В ЕК признали, что в чрезвычайной ситуации члены союза не смогут быстро привлечь средства, что может создать давление на рынки.