Полиция связала стрельбу в Брауновском университете с убийством профессора MIT
Полиция начала расследовать возможную связь между стрельбой в Брауновском университете и убийством профессора Массачусетского технологического института (MIT) в его доме в Бруклине, сообщил CNN со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, близкого к делу.
По его словам, расследование началось после получения информации в последние сутки. Пока эти данные предварительные, отметил источник. Телеканал при этом подчеркнул, что, если преступления совершил один и тот же человек, ему бы пришлось проехать между населенными пунктами примерно 50 миль (около 80 км).
Нападение в университете в городе Провиденс произошло 13 декабря. Стрелок зашел в здание, когда там проводились экзамены, в результате чего погибли два человека. Еще девять находившихся в университете человек получили ранения. Отмечалось, что почти все жертвы стрелка были студентами университета. Подозреваемого в стрельбе задержали.
17 декабря CNN сообщал, что профессор Массачусетского технологического института (MIT), специалист по ядерной физике и термоядерному синтезу Нуно Лурейру погиб в результате нападения в своём доме. Ученому было 47 лет, его застрелили. Он умер в больнице от ранения.