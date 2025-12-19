Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МО Британии: «коалиция желающих» хочет изменить формат ВСУ в соответствии с НАТО

Ведомости

Страны «коалиции желающих» хотят помочь переформатировать подразделения ВСУ, сделав их подходящими под стандарты НАТО, когда на Украине будет заключено соглашение о мире. Об этом сообщил замглавы минобороны Великобритании Люк Поллард во время выступления в Палате общин парламента.

«Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).

Замминистра не уточнил, будет ли это означать замену украинских войск формированиями стран Запада.

17 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что США и Евросоюз (ЕС) согласовали гарантии безопасности с размещением войск на Украине. Часть плана со стороны европейских стран подразумевает размещение сил на Украине, но вне формата НАТО, отмечала газета. Подразделения могут разместить в западных регионах страны.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь