МО Британии: «коалиция желающих» хочет изменить формат ВСУ в соответствии с НАТО

«Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).