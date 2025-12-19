МО Британии: «коалиция желающих» хочет изменить формат ВСУ в соответствии с НАТО
Страны «коалиции желающих» хотят помочь переформатировать подразделения ВСУ, сделав их подходящими под стандарты НАТО, когда на Украине будет заключено соглашение о мире. Об этом сообщил замглавы минобороны Великобритании Люк Поллард во время выступления в Палате общин парламента.
«Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).
Замминистра не уточнил, будет ли это означать замену украинских войск формированиями стран Запада.
17 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что США и Евросоюз (ЕС) согласовали гарантии безопасности с размещением войск на Украине. Часть плана со стороны европейских стран подразумевает размещение сил на Украине, но вне формата НАТО, отмечала газета. Подразделения могут разместить в западных регионах страны.