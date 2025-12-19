Газета
Трамп подписал указ об ослаблении мер контроля над марихуаной в медицине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на территории страны ослабляется контроль над марихуаной. Он позволяет применять вещество по медицинским показаниям в качестве обезболивающего, пишет Bloomberg.

«Американские пациенты, страдающие от сильной боли, неизлечимых заболеваний, агрессивного рака, судорожных расстройств, неврологических проблем и многого другого, просят меня об этом», – отметил американский лидер.

При этом указ не легализует марихуану и не разрешает использовать ее как наркотик. Трамп напомнил, что есть и другие рецептурные обезболивающие, которые могут применяться законно, но также могут нанести вред.

12 декабря The Washington Post сообщала, что Трамп намерен значительно ослабить федеральное регулирование марихуаны, переклассифицировав ее на ранг ниже. Как отмечало издание, этот шаг не приведет к легализации или декриминализации марихуаны на федеральном уровне, но снизит регуляторные барьеры, откроет новые возможности для научных исследований и улучшит положение легальных бизнесов, связанных с веществом.

