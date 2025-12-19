Дмитриев назвал отказ от применения активов РФ в ЕС победой для права
Отказ Евросоюза (ЕС) от использования замороженных российских активов для финансирования Украины «станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, защищавших ЕС/евро/Euroclear». Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Страны ЕС 19 декабря договорились о предоставлении Киеву кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под нулевой процент. Reuters сообщает, что решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС приняли вместо использования замороженных российски активов, обойдя таким образом разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.
По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС отказался от планов по конфискации российских активов после оценки возможных последствий для европейских стран. Анализ показал, что активы частных европейских компаний в России превышают сумму замороженных средств РФ в ЕС, и в случае ответа Москвы «Европа не выиграет, а проиграет».