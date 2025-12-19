Дмитриев назвал отказ от применения активов РФ в ЕС победой для права

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС отказался от планов по конфискации российских активов после оценки возможных последствий для европейских стран. Анализ показал, что активы частных европейских компаний в России превышают сумму замороженных средств РФ в ЕС, и в случае ответа Москвы «Европа не выиграет, а проиграет».