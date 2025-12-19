Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Гостином Дворе идут последние приготовления к прямой линии с Путиным

Ведомости

В Гостином Дворе проходят последние этапы подготовки к «Итогам года – 2025 с Владимиром Путиным» – совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции, передает корреспондент «Ведомостей».

На улице журналисты стоят в очереди у здания, потом проходят проверку. «Итоги года» начнутся в 12:00 мск.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что вопросы Путину смогут задать и зарубежные журналисты, в том числе сотрудники СМИ недружественных стран. Представитель Кремля отметил, что таких журналистов в России немного, «но все равно есть те, кто последовательно продолжает здесь свою деятельность».

Россияне смогут направить свои обращения и вопросы до конца мероприятия. Объединенный формат прямой линии с пресс-конференцией возник в 2020 г. в период ковидных ограничений. С 2023 г. он носит название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте