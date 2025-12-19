В Гостином Дворе идут последние приготовления к прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что вопросы Путину смогут задать и зарубежные журналисты, в том числе сотрудники СМИ недружественных стран. Представитель Кремля отметил, что таких журналистов в России немного, «но все равно есть те, кто последовательно продолжает здесь свою деятельность».