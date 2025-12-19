В Гостином Дворе идут последние приготовления к прямой линии с Путиным
В Гостином Дворе проходят последние этапы подготовки к «Итогам года – 2025 с Владимиром Путиным» – совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции, передает корреспондент «Ведомостей».
На улице журналисты стоят в очереди у здания, потом проходят проверку. «Итоги года» начнутся в 12:00 мск.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что вопросы Путину смогут задать и зарубежные журналисты, в том числе сотрудники СМИ недружественных стран. Представитель Кремля отметил, что таких журналистов в России немного, «но все равно есть те, кто последовательно продолжает здесь свою деятельность».
Россияне смогут направить свои обращения и вопросы до конца мероприятия. Объединенный формат прямой линии с пресс-конференцией возник в 2020 г. в период ковидных ограничений. С 2023 г. он носит название «Итоги года с Владимиром Путиным».