Медведев назвал саммит ЕС по активам РФ воровским сходняком
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко высказался о саммите Евросоюза, на котором обсуждался вопрос замороженных российских активов, назвав его «воровским сходняком».
«Европейские криминальные новости. Воровской сходняк («саммит Евросоюза») в Брюсселе принял ряд важных для уголовного мира решений», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, участники саммита пока не решились на «гоп-стоп» – прямое изъятие российских средств. При этом он не исключил, что Евросоюз может вернуться к таким планам в будущем.
19 декабря стало известно, что страны ЕС договорились предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Как отмечало агентство Reuters, кредит будет обеспечен бюджетом Евросоюза и призван обойти разногласия внутри сообщества относительно использования замороженных российских активов для финансирования Киева.
По итогам саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине не придется возвращать этот кредит Евросоюзу, если Москва не компенсирует ущерб, нанесенный стране. Кошта же отмечал, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.