Австралия запускает крупнейшую программу выкупа оружия после теракта в Сиднее
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о запуске общенациональной программы выкупа огнестрельного оружия после теракта в Сиднее, передает ABC. По его словам, программа будет направлена на изъятие избыточного, недавно запрещенного и незаконного оружия.
Альбанезе сообщил, что федеральные власти разделят расходы на выкуп оружия со штатами и территориями в пропорции 50 на 50. Для реализации программы лейбористскому правительству предстоит принять отдельный закон о финансировании. Детали механизма выкупа планируется проработать в ближайшее время.
Премьер отметил, что сейчас в Австралии насчитывается более 4 млн единиц огнестрельного оружия – больше, чем на момент реформ конца 1990-х гг. По его словам, события в Сиднее показали необходимость «убрать больше оружия с улиц».
Инициатива уже вызвала дискуссии внутри правящей партии и в парламенте. Часть депутатов выступила против мер, которые, по их мнению, могут затронуть законопослушных владельцев оружия. Оппозиция заявила, что готова рассмотреть предложения правительства, но пока не дала четкого согласия на их поддержку.
14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы.