СФ одобрил закон об учете службы добровольцем на спецоперации при выплате пенсии

Совет Федерации одобрил закон об учете времени службы в добровольческих формированиях участников спецоперации при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. Соответствующий документ опубликован в думской базе.

16 декабря этот закон в третьем чтении приняла Госдума.

Соответствующие поправки об учете срока службы добровольцев подготовило Министерство обороны РФ. В тексте документа сказано, что пенсию за выслугу лет смогут получать граждане, которые на момент увольнения со службы пробыли на ней меньше 20 лет, но с учетом добровольческих формирований этот срок превысил 20 лет и более.

