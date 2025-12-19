СФ одобрил закон об учете службы добровольцем на спецоперации при выплате пенсии
Совет Федерации одобрил закон об учете времени службы в добровольческих формированиях участников спецоперации при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
16 декабря этот закон в третьем чтении приняла Госдума.
Соответствующие поправки об учете срока службы добровольцев подготовило Министерство обороны РФ. В тексте документа сказано, что пенсию за выслугу лет смогут получать граждане, которые на момент увольнения со службы пробыли на ней меньше 20 лет, но с учетом добровольческих формирований этот срок превысил 20 лет и более.