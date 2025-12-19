Трамп одобрил предусматривающий поддержку Украины военный бюджет

Закон также отражает более широкий курс США на усиление своих позиций в сфере глобальной безопасности. Он включает ассигнования на программы Пентагона, военное строительство, разведку, а также проекты в области национальной безопасности, курируемые госдепартаментом и министерством энергетики. Помимо этого документ предусматривает повышение базовой заработной платы американских военнослужащих и изменения в ряде полномочий, связанных с внешней политикой и обороной.