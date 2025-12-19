Трамп одобрил предусматривающий поддержку Украины военный бюджет
Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA) объемом $901 млрд. Документ вступил в силу после подписания в Белом доме и предусматривает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, включая значительное финансирование поддержки Украины.
В бюджете предусмотрено около $400 млн на военную помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности. В документе сказано, что средства пойдут на оплату контрактов американских компаний, поставляющих вооружение и военную технику для украинской армии.
Закон также отражает более широкий курс США на усиление своих позиций в сфере глобальной безопасности. Он включает ассигнования на программы Пентагона, военное строительство, разведку, а также проекты в области национальной безопасности, курируемые госдепартаментом и министерством энергетики. Помимо этого документ предусматривает повышение базовой заработной платы американских военнослужащих и изменения в ряде полномочий, связанных с внешней политикой и обороной.
Отдельным положением закона стала отмена так называемого «Закона Цезаря», вводившего жесткие санкции против Сирии с 2019 г. С момента подписания нового бюджета этот закон утрачивает силу. При этом Белый дом обязан регулярно отчитываться перед конгрессом о последствиях снятия санкций.
В бюджете также закреплены меры, направленные на сдерживание России и Китая. В частности, запрещено сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 000 человек. Компании США обязаны уведомлять минфин о ряде операций с Китаем в сфере чувствительных технологий. Кроме того, предусмотрено финансирование оборонных нужд Тайваня и Филиппин.
Закон о национальной обороне на 2026 г. включает и поддержку ключевых союзников США на Ближнем Востоке. Документ дает гарантию финансирования систем ПВО Израиля и отменяет разрешение на применение военной силы (AUMF) против Ирака.
11 декабря палата представителей США приняла законопроект, формирующий оборонную политику страны и предполагающий рекордные $901 млрд ежегодных военных расходов, передавало агентство Reuters.