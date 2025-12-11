Палата представителей США поддержала проект военного бюджета с поддержкой Киеву

9 декабря Politico со ссылкой на источники писала, что американские представители во время встречи с министрами финансов стран G7 сообщили партнерам, что после выплаты последних траншей согласованного в 2024 г. кредита от объединения планируют сократить поддержку Украины. Издание отмечало, что уже с апреля Украине придется уменьшить расходы, если страна не найдет еще внешние источники помощи. По данным Politico, республика столкнется с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро.