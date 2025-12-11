Палата представителей США поддержала проект военного бюджета с поддержкой Киеву
Палата представителей США приняла законопроект, который формирует оборонную политику государства и предполагает рекордные $901 млрд ежегодных военных расходов, сообщило агентство Reuters.
За принятие законопроекта проголосовали 312 представителей, против – 112. Документ также подразумевает, что Вашингтон направит на военную поддержку Украины в 2026 г. $400 млн. Проект бюджета состоит из более чем 3000 страниц и разрешает выделить на оборону на $8 млрд больше, чем запрашивала администрация президента США Дональда Трампа.
9 декабря Politico со ссылкой на источники писала, что американские представители во время встречи с министрами финансов стран G7 сообщили партнерам, что после выплаты последних траншей согласованного в 2024 г. кредита от объединения планируют сократить поддержку Украины. Издание отмечало, что уже с апреля Украине придется уменьшить расходы, если страна не найдет еще внешние источники помощи. По данным Politico, республика столкнется с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро.
Согласно статистике Кильского института, в первом полугодии 2025 г. Украина почти не получила финансовой помощи от правительства США. В частности, в период с января по март Вашингтон направил республике 480 млн евро, в то время как Европа – 18,6 млрд евро.