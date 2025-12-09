Politico: США предупредили G7 о планах сократить поддержку Украины
Представители США на встрече министров финансов G7 сообщили партнерам, что после выплаты последних траншей согласованного в 2024 г. кредита от объединения планируют сократить поддержку Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, уже с апреля Украине придется урезать государственные расходы при отсутствии новой внешней помощи: страна столкнется с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро. Источники Politico отметили, что Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к плану по использованию замороженных российских активов для нового кредита Киеву. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма, как утверждает дипломат ЕС, указала на юридические риски и невозможность такого шага.
Несмотря на позицию Вашингтона, в итоговом заявлении министры финансов G7 подчеркнули, что продолжат работу над «широким спектром вариантов финансирования» Украины, включая возможное использование полной стоимости замороженных российских активов.
8 декабря бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что не может выдать Украине «репарационный кредит». Гендиректор Валери Урбен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung отметила, что схема, предложенная Еврокомиссией, вызывает серьезные правовые сомнения и может угрожать финансовой стабильности.
3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила инициативу о предоставлении Украине «репарационного кредита» за счет российских активов, а в качестве альтернативы предложила еврозаем на 90 млрд евро.
В России планы Запада вызывают резкую критику. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал возможную конфискацию российских активов самоубийством для ЕС. Руководитель ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters охарактеризовал инициативу как «бандитизм» и предупредил о длительных судебных разбирательствах и ответных шагах Москвы. Президент Владимир Путин 27 ноября заявил, что изъятие активов будет «воровством» и подорвет доверие к еврозоне.