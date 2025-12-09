Politico: США предупредили G7 о планах сократить поддержку Украины

По данным издания, уже с апреля Украине придется урезать государственные расходы при отсутствии новой внешней помощи: страна столкнется с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро. Источники Politico отметили, что Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к плану по использованию замороженных российских активов для нового кредита Киеву. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма, как утверждает дипломат ЕС, указала на юридические риски и невозможность такого шага.