Politico: Германия станет крупнейшим гарантом «репарационного» кредита Украине

В России возможные меры Евросоюза вызывают резкую критику. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев называл конфискацию активов самоубийством для ЕС. Руководитель ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters сравнил планы Евросоюза с «бандитизмом» и предупредил о неизбежных ответных шагах и длительных судебных спорах. Президент Владимир Путин 27 ноября заявил, что подобные действия будут «воровством» и подорвут доверие к еврозоне. 4 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готовит пакет жестких ответных мер на случай изъятия ее активов.