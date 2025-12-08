Politico: Германия станет крупнейшим гарантом «репарационного» кредита Украине

Politico: Германия станет крупнейшим гарантом «репарационного» кредита УкраинеНа втором месте Франция, а на третьем Италия
Германия окажется главным гарантом «репарационного» кредита Украине, который планируется обеспечить за счет замороженных российских активов. Об этом пишет Politico со ссылкой на расчеты Еврокомиссии.
По данным издания, странам ЕС предстоит выделить средства, чтобы обеспечить гарантию кредита на 210 млрд евро. На долю Германии придется около 52 млрд евро. Далее следуют Франция (34 млрд евро) и Италия (25,1 млрд евро).
Еврокомиссия представила эти параметры дипломатам после объявления о намерении выдать Украине «репарационный» заем на 165 млрд евро. Дело в том, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер возражал против схемы, опасаясь рисков для Брюсселя в случае возможных претензий Москвы, включая судебные.
Согласно проекту, из 210 млрд евро помощи 115 млрд евро планируется направить на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса в течение пяти лет. Еще 50 млрд евро должны пойти на покрытие бюджетных потребностей, а 45 млрд евро – на погашение кредита G7, предоставленного Киеву в прошлом году.
3 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия ЕК одобрила выдачу «репарационного кредита» за счет российских активов. В качестве альтернативы она предложила механизм еврозайма на 90 млрд евро. Окончательное решение лидеры ЕС обсудят 18 декабря. Против выступают несколько стран, включая Венгрию и Бельгию, в которой хранится крупнейшая часть замороженных российских активов в Европе.
6 декабря FT со ссылкой на представителей инвестиционного сообщества писала, что попытка ЕС изъять российские активы может ослабить роль евро как мировой резервной валюты.
В России возможные меры Евросоюза вызывают резкую критику. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев называл конфискацию активов самоубийством для ЕС. Руководитель ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters сравнил планы Евросоюза с «бандитизмом» и предупредил о неизбежных ответных шагах и длительных судебных спорах. Президент Владимир Путин 27 ноября заявил, что подобные действия будут «воровством» и подорвут доверие к еврозоне. 4 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готовит пакет жестких ответных мер на случай изъятия ее активов.