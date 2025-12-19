Железняк: Украине не хватит выделенного кредита на 90 млрд евро
Украине не хватит выделенного Европой кредита на 90 млрд евро, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) считает, что Киеву потребуется около $137 млрд для финансирования бюджета, военных расходов и социальных выплат в 2026–2027 гг. В связи с этим Украина должна максимально привлекать средства по другим международным программам, прежде всего в рамках Ukraine Facility, а также через Всемирный банк.
Железняк подчеркнул важность продолжения сотрудничества с МВФ, отметив, что недавнее решение Евросоюза разблокировало соответствующую программу. Кроме того, он указал на необходимость для европейских стран продолжать поиск механизмов использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
19 декабря лидеры Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро сроком на два года. При этом они не смогли согласовать использование замороженных российских государственных активов в качестве обеспечения.
Из-за отказа от идеи задействовать российские активы ЕС решил пойти по альтернативному пути: кредит для Киева будет обеспечен бюджетом Евросоюза.