Железняк: Украине не хватит выделенного кредита на 90 млрд евро

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) считает, что Киеву потребуется около $137 млрд для финансирования бюджета, военных расходов и социальных выплат в 2026–2027 гг. В связи с этим Украина должна максимально привлекать средства по другим международным программам, прежде всего в рамках Ukraine Facility, а также через Всемирный банк.