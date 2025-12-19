Газета
Песков: Путин ежедневно получает доклады от военных

Президент Владимир Путин каждый день получает доклады от военных, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков перед началом «Итогов года».

«Он же верховный главнокомандующий. <...> Поэтому он ежедневно получает доклады по линии военных», – сказал Песков.

11 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину на совещании о ситуации в зоне спецоперации. Он рассказал о положении дел на севере Донецкой народной республики (ДНР) и взятии города Северск.

