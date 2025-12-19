Песков: Путин ежедневно получает доклады от военных

11 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину на совещании о ситуации в зоне спецоперации. Он рассказал о положении дел на севере Донецкой народной республики (ДНР) и взятии города Северск.